publié le 12/12/2017 à 22:21

L'aéroport verra-t-il le jour ? Si le rapport des médiateurs sur le projet de Notre-Dame-des-Landes doit être remis mercredi 13 décembre à Édouard Philippe, certains éléments ont été publiés sur le site mediation-aeroport-du-grand-ouest.fr puis retirés, lundi 11 décembre.



Selon les premiers éléments, les trois médiateurs ne semblent pas trancher en faveur des pro mais aussi des anti-aéroports. Une situation qui n'inquiète guère Philippe Grosvalet, président socialiste de Loire-Atlantique, favorable à la construction de cet aéroport. "Je pense que c'est un élément complémentaire pour que le président de la République puisse faire son choix. Il n'est pas déterminant et il n'était pas fait pour cela", glisse-t-il au micro de RTL.

Pas question cependant de laisser entendre que ce rapport est "inutile". "Il a été commandé par le président de la République, il en est donc responsable. Il avait besoin de temps pour prendre une décision significative et ce rapport peut amener des éléments complémentaires", ajoute-t-il.

Une décision au plus tard en janvier

Et si le "oui" l'a largement emporté lors de l'organisation du référendum en Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet précise qu'il "n'anticipe pas" le choix d'Emmanuel Macron. "Ce choix lui appartient, il est le plus haut personnage de l'État", poursuit-il.



Dans un entretien au Monde ce mardi 12 décembre, le chef de l'État a assuré qu'une décision "définitive" serait prise au plus tard en janvier. "Le Premier ministre et les ministres concernés demanderont des compléments s'il y a lieu, et une décision définitive sera prise au plus tard en janvier. Les intérêts climatiques seront évidemment pris en compte dans notre décision. Il y a aussi les aspects démocratiques et économiques", a-t-il déclaré.