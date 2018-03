publié le 22/03/2018 à 21:31

"Je prends les choses très au sérieux." Venu s'expliquer sur TF1 jeudi 22 mars après sa mise en examen, l'ancien Président Nicolas Sarkozy a clamé son innocence face aux soupçons qui pèsent sur lui dans l'affaire du financement présumé libyen de sa campagne de 2007. Il assuré sa détermination à défendre "son honneur".



"La politique c'est fini, mais la France, ça ne sera jamais fini", a affirmé l'ancien chef de l'État face à une question sur un éventuel retour en politique. "Je ne veux pas qu'un seul (citoyen, ndlr), qu'il ait voté pour moi ou non, ne puisse se dire que j'ai trompé sa confiance".

Nicolas Sarkozy s'est dit "blessé au plus profond de (lui)-même pour notre pays, pour la fonction (qu'il a) exercée". "C'est la France, c'est la fonction qui est mise en cause", a-t-il martelé.

Deuxième retrait de la vie politique

L'ex-Président avait déjà annoncé qu'il arrêtait la politique après sa défaite à l'élection présidentielle de 2012 face à François Hollande. Il était finalement revenu petit à petit dans le champ politique, et avait été élu à la présidence de l'UMP, devenu par la suite LR.



Oubliant la promesse lancée lors de la campagne de 2012, il se présente à la primaire des Républicains pour être le candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2017. Il est éliminé dès le premier tour le 20 novembre 2016. Nicolas Sarkozy avait alors à nouveau évoqué son souhait de se retirer de la politique : "Il est temps pour moi d'aborder une vie avec plus de passions privées et moins de passions publiques."



L'ancien Président est soupçonné par la justice d'avoir en partie financé sa campagne présidentielle de 2007 grâce à de l'argent libyen. Après deux jours de garde à vue, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds libyens". Il a également été placé sous contrôle judiciaire.