avec Jean-Alphonse Richard et Ludovic Galtier

publié le 22/03/2018 à 17:19

Après plus de 24 heures de garde à vue, les juges d'instruction ont tranché. Soupçonné d'avoir financé en partie sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds du régime Kadhafi, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds libyens", mercredi 21 mars.



L'ancien chef de l'État a aussi été placé sous contrôle judiciaire, dont RTL révèle le détail. L'ancien chef de l'Etat a l'interdiction de se rendre dans 4 pays, que sont l'Égypte, la Tunisie, la Libye et l'Afrique du Sud.

Il n'a également pas le droit de rencontrer 9 personnalités, dont Claude Guéant, son ancien directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, Ziad Takieddine, Brice Hortefeux, l'un de ses plus fidèles lieutenants, et Bernard Squarcini, l'ancien chef du renseignement intérieur.