Le ministre Nicolas Hulot victime d'un malaise à l'Assemblée nationale

publié le 25/07/2017 à 19:31

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a été victime d'un malaise, mardi 25 juillet, à l'Assemblée nationale. En pleine audition devant la commission du Développement durable, le ministre s'est brutalement senti mal et a préféré quitté la salle.



"Nicolas Hulot assure néanmoins que les questions des députés n'ont rien à voir avec cette migraine passagère", a noté un journaliste sur son compte twitter. Barbara Pompili, présidente de la commission du Développement durable à l'Assemblée nationale a, dans un premier temps, précisé que le ministre se reposait dans son bureau. Quelques minutes plus tard, elle a finalement pris la décision de reporter l'audition.

"La situation ne s'améliore pas. Je crois que le plus simple est que nous repoussions cette audition à une date ultérieure. Je crois que je peux m'adresser, en notre nom à tous, pour souhaiter un bon rétablissement à notre ministre", a conclu la députée La République En Marche.