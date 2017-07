Nucléaire : jusqu'à 17 centrales seront fermées, annonce Nicolas Hulot

publié le 10/07/2017 à 08:53

Les annonces de Nicolas Hulot sont scrutées par les militants antinucléaires. Dans son 'plan climat' présenté jeudi 6 juillet, le ministre de la Transition écologique et solidaire a fixé l'objectif de plafonner la part de nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2025. "On n'a pas tout développé dans le 'plan climat'", s'est agacé Nicolas Hulot au micro de RTL ce lundi 10 juillet, face aux critiques de manque de clarté formulées par ces militants.



"À partir du moment où l'on a confirmé que la part du nucléaire sera dans la production d'électricité de 50%, chacun peut comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs, et pas un seul réacteur qui d'ailleurs au passage n'a pas encore été fermé", a-t-il subrepticement glissé sur le cas de la centrale de Fessenheim, dont la fermeture a été plusieurs fois repoussée.

Si les militants de la cause antinucléaire réclament la fermeture d'au moins 15 réacteurs, ils devraient être satisfaits de l'annonce de Nicolas Hulot. "Ce sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs, il faut qu'on regarde", a déclaré le ministre sans apporter davantage de précisions. "Je vais planifier cette transition, et si nous voulons atteindre cet objectif, eh bien mécaniquement à mesure que nous allons baisser notre consommation et diversifier notre production, on va fermer un certain nombre de réacteurs."