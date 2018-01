publié le 18/01/2018 à 06:22

L'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été officialisé par le Premier ministre Édouard Philippe mercredi 17 janvier. Forcément, cette décision ressemble à une victoire pour Nicolas Hulot en charge du portefeuille de la Transition écologique et fervent opposant à un projet qu'il jugeait désuet, "ruineux, inhumain et inutile".



Pourtant, le ministre se refuse à faire chanter le Te Deum et a le triomphe modeste dans un entretien accordé au Parisien. S'il se dit soulagé, à l'entendre, ce n'est pas une "victoire". "J’aurais préféré qu’une solution qui fasse un large consensus se dégage d’elle-même. Je suis convaincu que c’est la moins mauvaise des solutions qui a été retenue."

Renforcé par cette décision, la rumeur d'un possible départ du médiatique ministre pourrait être circonscrite, au moins pendant quelques temps. Lors de sa nomination, il s'était donné un an pour évaluer son utilité au sein du gouvernement Philippe. L'abandon du tant décrié projet de Notre-Dame-des-Landes est un premier indicateur. Reste à voir quel sera le prochain dossier désormais.

