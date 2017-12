Nicolas Hulot assure que "c'est chiant du matin au soir d'être ministre"

publié le 01/12/2017 à 18:08

Devenir ministre, c'est un rêve pour beaucoup d'hommes politiques, mais pas pour Nicolas Hulot. L'ancien présentateur d'Ushuaïa a assuré avec une sincérité déconcertante que "c'est chiant du matin au soir d'être ministre" ce vendredi 1er décembre sur l'antenne de France Inter.



Interrogé sur les avancées réalisées en terme d'écologie et sa capacité à faire bouger les choses au sein du gouvernement, le ministre de la Transition énergétique s'est voulu optimiste. "La France est le premier grand pays industriel à programmer et interdire l'exploitation de tout hydrocarbure sur son sol", se satisfait Nicolas Hulot. En effet, la loi sur la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures repasse ce vendredi à l'Assemblée.

Une mutation en marche

Le ministre a insisté sur "les changements profonds qu'ils sont en train d'opérer" au gouvernement. "On est en train de changer d'approche, on est en train de changer d'échelle, on les mets dans des sujets de société et on va rentrer dans des dynamiques irréversibles. Je pense qu'il y a une mutation qui est en marche, qu'elle se fasse avec un peu de temps c'est normal compte tenu de la diversité de nos parcours de vie", a continué Nicolas Hulot.



Satisfait de son action, il estime "très sincèrement avoir obtenu en six mois beaucoup plus qu’avec la présence d’écologistes au gouvernement sur deux ans". Des résultats qu'il justifie comme la seule raison à sa présence à ce poste ministériel.

"J'ai franchement le sentiment [que cela change], d'ailleurs si j'avais pas le sentiment pourquoi voulez-vous que je reste ? C'est chiant du matin au soir d'être ministre, ça n'a d'intérêt que si vous avez le sentiment de faire avancer les choses et j'ai non seulement le sentiment mais la conviction, et je vais pas en faire la démonstration, qu'on fait avancer les choses", a lâché le ministre de la Transition écologique à l'antenne de la radio publique. Une chose est sûre, le ministère est un moyen d'atteindre des objectifs pragmatiques en matière environnementale pour Nicolas Hulot, pas un plaisir.