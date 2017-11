Cantines scolaires : Hulot veut un menu végétarien "un jour par semaine"

publié le 30/11/2017 à 02:57

Pour le ministre de la Transition écologique, c'est une "affaire d'éducation". Nicolas Hulot souhaite que les cantines scolaires proposent aux élèves un menu végétarien par semaine. Dans une interview accordée au magazine L'Obs, à paraître jeudi 30 novembre, le ministre chargé de l'écologie a expliqué ses ambitions pour la restauration dans les collèges et lycées.



"C'est aussi une affaire d'éducation, explique Nicolas Hulot dans l'hebdomadaire. Je souhaite donc que, prochainement, les cantines scolaires proposent aux enfants un menu végétarien un jour par semaine". Le but, réduire la consommation de viande, pour aller vers une alimentation durable et respectueuse de l'environnement.

Interrogé sur sa consommation de viande, le ministre de la Transition écologique confie qu'il n'est pas végétarien. "Dans ma famille, nous sommes cinq. Deux d'entre nous sont végétariens. Les trois autres, dont moi, ne mangent plus de la viande qu'une fois par semaine. Chacun son chemin", explique-t-il.

"Des impératifs sanitaires, environnementaux et économiques"

Le cercle de réflexion Terra Nova a suggéré, dans un rapport paru le 23 novembre dernier, la généralisation de l'option du repas alternatif végétarien et l'imposition d'un jour végétarien par semaine dans les collèges et les lycées. Pour le "think tank progressiste indépendant" - comme il se définit - Terra Nova explique que les restaurants scolaires ont "un rôle d'éducation à l'alimentation et aux enjeux de santé qui lui sont liés".



Le cercle de réflexion préconise de revoir l'"équilibre entre les protéines animales et protéines végétales dans la restauration scolaire". En outre, conjuguer les besoins nutritionnels des enfants et les enjeux environnementaux, pour répondre à "des impératifs sanitaires, environnementaux et économiques".



"Il nous semblerait pertinent d'évoluer, dans les restaurants scolaires, vers la généralisation du repas alternatif végétarien comme option proposée aux parents pour leurs enfants, et vers l'imposition d'un jour végétarien par semaine, dans les collèges et lycées", indique le document. Pour Terra Nova, l'objectif est simple, il faut "diviser par deux notre consommation de chair animale", d'ici vingt ou trente ans.