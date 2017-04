publié le 19/04/2017 à 08:28

Le terrorisme s'est immiscé dans la campagne présidentielle. Le sujet est au cœur de l'actualité depuis l'arrestation de deux hommes soupçonnés d'avoir voulu préparer un attentat imminent. Plusieurs candidats ont notamment été informés, directement ou non, d'une potentielle menace pouvant les concerner. Nicolas Dupont-Aignan, dont l'officier de sécurité avait été briefé, veut "se donner les moyens de gagner cette guerre" et détaille au micro de RTL, dont il l'était l'invité mercredi 19 avril, les propositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la lutte contre le terrorisme.



L'une d'entre elles, outre la remise à niveau des armées et la création d'une Cour de sûreté de la nation entre autres, consiste notamment à envoyer les terroristes en détention sur les îles Kerguelen, qui se situent au sud de l'océan Indien. "J'estime que dans notre pays qui n'a plus la peine de mort, un terroriste qui a commis des attentats ne peut pas être mis dans une prison normale et doit, sous contrôle judiciaire, être mis dans un territoire éloigné. J'ai proposé les Kerguelen parce qu'il y a des équipements là-bas pour les scientifiques. On pourrait tout à fait isoler des barbares", estime le président de Debout la France, dans une volonté d'envoyer "un message clair au monde". Selon lui, "la République ne peut traiter quelqu'un qui a massacré des Français comme un autre délinquant".



Saluant les "forces de sécurité qui avec des moyens réduits font un travail exceptionnel", Nicolas Dupont-Aignan estime tout de même que l'on "vit dans l'illusion que nous sommes en sécurité" car les "mesures qui s'imposent n'ont pas été prises". Le président de Debout la France considère qu'il est "urgent de donner les moyens" aux militaires, gendarmes et policiers, notamment par un "contrôle des frontières plus serré" et une hausse des effectifs.