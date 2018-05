publié le 03/05/2018 à 07:18

Laurent Wauquiez souhaite rendre la castration chimique obligatoire pour les violeurs. Le président des Républicains l'a affirmé mercredi 2 mai dans une interview pour 20 Minutes. Il évoque un "sentiment de colère et d'incompréhension" après le viol et le meurtre d'Angélique, le 25 avril dernier : le suspect avait déjà été condamné pour viol en 1994. "Comment se fait-il que cet homme déjà condamné pour viol ait pu être remis en liberté sans surveillance ?", s'interroge-t-il.



Le patron de la droite annonce donc que son groupe va déposer un projet de loi pour rendre obligatoire la castration chimique, aujourd'hui proposée uniquement aux condamnés pour viols qui en font la demande. "Cela consiste en une injection de produits, à peu près tous les trois mois, pour diminuer les hormones et les pulsions sexuelles. C’est un traitement réversible." Ceux qui la refuseront resteront en rétention de sûreté. Laurent Wauquiez l'affirme, "cela permet de diminuer de manière très importante le risque qu’un violeur récidive".

Interrogé sur les doutes émis par les psychiatres sur l'efficacité de cette mesure, Laurent Wauquiez évite la question. "Ce qui m’importe, c’est la protection des victimes, pas les droits des violeurs", affirme-t-il.

Sa proposition n'est pas nouvelle. Lorsqu'il était président de la République, Nicolas Sarkozy avait déjà proposé à plusieurs reprises de rendre la castration chimique obligatoire pour les violeurs.