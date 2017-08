publié le 08/08/2017 à 09:09

"Coordination et transparence" : tels sont les mots d'ordre de Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et financières. Interrogé sur RTL au sujet du transfert de la star du football brésilien Neymar au PSG pour un montant de 222 millions d'euros, l'ex-ministre de l'Economie estime qu'il n'est "pas tolérable qu'il y ait de l'opacité en la matière".



"Il y a eu des mécanismes extrêmement avantageux pour les footballeurs, avec des agents qui ont joué des rôles extrêmement encourageants", considère Pierre Moscovici. Le commissaire européen souhaite donc "mettre fin au secret" qui entoure ces montages financiers.

"Faisons en sorte que quand un agent, un consultant, un cabinet d’avocat, ou une banque vend un montage fiscal avantageux à un footballeur par exemple et bien celui-ci soit révélé à l’administration fiscale", résume Pierre Moscovici qui souhaite également "des échanges" entre administrations à ce sujet. "C'est une proposition que j'ai faite en juin", poursuit-il estimant que cette idée "avance bien".



Que Neymar paye ses impôts en France doit être simplement la règle Pierre Moscovici





En tant que commissaire européen, Pierre Moscovici dit également comprendre les préoccupations des citoyens au sujet du transfert au montant le plus élevé de l'histoire. "Quand arrive un tel transfert on est toujours partagé entre deux réactions". Selon lui le supporter estime que lorsqu'on "aime on ne compte pas" mais le citoyen est lui "choqué par les sommes, il ne faut pas se le cacher. Il espère que le footballeur va payer ses impôts là ou il va travailler".



Alors que le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, se félicitait jeudi de la somme d'impôts que Neymar allait payer en France, Pierre Moscovici reste pragmatique. "Que Neymar paye ses impôts en France en effet, moi je ne sais pas s’il faut s’en réjouir ou pas, je pense que ça doit être simplement la règle".