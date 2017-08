Neymar devrait signer le plus gros transfert de l'histoire du football

publié le 03/08/2017 à 11:38

222 millions d'euros et plus que quelques heures à attendre pour voir Neymar arriver à Paris. Le PSG s'est offert sa super star, le prodige de 25 ans qui portera le n°10 cette saison. L'un des tout meilleurs joueurs au monde a donc quitté Barcelone pour la capitale française.



Paris a sorti les gros moyens pour s'offrir l'attaquant brésilien. C'est tout simplement le plus gros transfert de l'histoire du football. 222 millions d'euros de transfert, presque autant de salaire versé au joueur sur 5 ans, plus une énorme prime à la signature et c'est près d'un demi milliard que coûtera au total l'opération au Paris Saint-Germain.

De quoi faire bondir l'UEFA et son fairplay financier qui impose au club de ne pas dépasser 30 millions de déficit cumulé sur trois saisons. Le PSG va donc devoir se creuser les méninges.

À écouter également dans ce journal

- Kylian Mbappé, qui souhaiterait quitter l'AS Monaco, pourrait rejoindre le FC Barcelone. Manchester United et le Real Madrid sont également intéressés par le jeune prodige de 18 ans.



- L'exploit des Aiglons ! Nice jouera les barrages la Ligue des champions. Le club a décroché son ticket sur la pelouse de l'Ajax. Ce match nul 2-2 à Amsterdam permet aux Niçois de jouer une coupe d'Europe cette saison, a minima la Ligue Europa.



- Ce soir, Marseille et Bordeaux tenteront d'accéder aux barrages de la Ligue Europa. Marseille se déplacera à Ostende, en Belgique, après sa victoire 4-2 à l'aller. Ballottage favorable aussi pour Bordeaux qui affrontera les Hongrois de Videoton après s'être imposé 2-1 à domicile.



- Warren Barguil revient sur son transfert. Le maillot à pois du dernier Tour de France quitte Sunweb et va courir pour Fortuneo Oscaro en 2018. Le coureur breton explique dans les colonnes de L'Équipe qu'il voulait être le leader de sa formation sur la Grande Boucle l'année prochaine.