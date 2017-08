Neymar au PSG : le Barça exige 222 millions d'euros

En arrivant à Paris pour 222 millions d'euros, Neymar deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire du football

publié le 02/08/2017 à 13:45

Le feuilleton de ce mercato estival 2017 est sur le point de prendre fin. Du moins au niveau du suspense. Le FC Barcelone a indiqué, mercredi 2 août, que Neymar avait annoncé son départ du club à ses coéquipiers, réunis pour la reprise de l'entraînement. Mais si le Paris Saint Germain veut le recruter, il faudra débourser 222 millions d'euros. C'est le montant de la clause libératoire de l'attaquant de 25 ans. Et comme prévu, le club catalan entend bien récupérer l'intégralité de cette somme, et l'a fait savoir par communiqué.



Ce montant ferait de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football. Une arrivée qui pourrait intervenir dès le 4 août pour passer sa visite médicale, avant d'être officiellement présenté la semaine prochaine.

Du côté du FC Barcelone, on s'active donc pour trouver un remplaçant à l'attaquant star, auteur de 68 buts en quatre saisons passées au club catalan. Si ce dernier parvient à vendre Neymar pour 222 millions d'euros au Paris Saint-Germain, le Barça disposerait d'un budget confortable pour recruter. Et un joueur semble attirer leur attention, en la personne d'Antoine Griezmann.