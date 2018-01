publié le 11/01/2018 à 19:23

La SNCF a-t-elle trouvé la solution miracle pour en finir avec les retards ? Une première piste est en tout cas avancée par le transporteur public avec un affichage des voies des trains 20 minutes avant leur départ, au lieu des 30 habituelles, qui est en expérimentation.



En effet, comme le rapporte Le Journal de l'Économie, la SNCF veut éviter que des voyageurs se retrouvent coincés par l'afflux de voyageurs, comme cela a été le cas au moment des fêtes, avant monter dans les wagons. La pagaille pour accéder aux trains entraîne des retards qui peuvent se transformer en dizaines de minutes au terminus s'ils se répètent à chaque arrêt, surtout dans les périodes où les gares sont engorgées.

La SNCF teste donc un affichage des voies en gare 30 minutes avant le départ au lieu de 20 habituelles dans deux gares parisiennes : la Gare de Lyon et la Gare de Montparnasse. Les trains qui sont déjà à quai et à fort taux d'occupation sont pour l'instant les seuls à bénéficier de cette affichage des voies précoces pour l'instant.

Une expérimentation qui pourrait se généraliser

Une dizaine de minutes de plus pour s'installer pour les voyageurs, c'est une mesure dont la SNCF attend beaucoup dans la lutte contre les retards. "Un train qui part à l'heure est un train qui a plus de chances d'arriver à l'heure. Grâce à cette nouvelle organisation nous espérons que nous pourrons fermer les portes quelques secondes avant l'heure prévue et partir à ‘heure zéro'", a assuré l'entreprise au Journal de l'Économie.



Une expérimentation qui, si elle porte ses fruits, pourrait se voir généralisée à toutes les "gares d'origine", comme les appelle la SNCF. Il s'agit de celles où les trains prennent le départ et pas celles où elles font un simple arrêt.