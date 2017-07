Quand les couples Macron et Sarkozy dînent en secret à l’Élysée

publié le 10/07/2017 à 16:26

Depuis plusieurs semaines, de nombreux proches de Nicolas Sarkozy rapportaient le soudain engouement de l’ancien président pour Emmanuel Macron, depuis sa prise de fonction. Malgré son retrait de la scène politique depuis la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy n’est pas non plus totalement coupé du pouvoir. Invité à l’hommage rendu à Simone Veil en sa qualité d’ancien chef d’État le 5 juillet, Nicolas Sarkozy a été invité à dîner au palais de l’Élysée avec sa compagne.



Emmanuel et Brigitte Macron ont donc reçu Nicolas Sarkozy et Carla Bruni-Sarkozy pour un dîner confidentiel, rapporte Le Figaro. Contacté par le quotidien, l’Élysée a précisé que Nicolas Sarkozy ne serait pas le seul président de la République à recevoir cet honneur. "C'est un dîner privé qui s'inscrit dans une série de rencontres que le chef de l'État compte avoir avec ses prédécesseurs. Il souhaite les rencontrer dans un format informel", assure-t-on du côté du Palais.

À l’image de ce dîner Macron-Sarkozy, les prochains agapes présidentiels ne seront pas "inscrits à l'agenda" présidentiel. Il semble toutefois que les rapports entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron se cantonnent pas à ce simple dîner. "Ils se parlent souvent", glisse un membre de l’entourage de Nicolas Sarkozy au Figaro, "le président Macron a l'intelligence de ne pas sous-estimer l'expérience de Nicolas Sarkozy". Après avoir confié à plusieurs reprises son admiration devant les premiers pas d’Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy serait loin d’être insensible à ses attentions et se féliciterait en privé d’avoir "de bonnes et régulières sources à l'intérieur [du pouvoir]."