Municipales à Paris : "Hidalgo dans le viseur de ses potentiels adversaires"

publié le 03/05/2018 à 08:07

Les municipales à Paris, c'est encore loin (en 2020). Mais en coulisses, tout le monde s'active. Anne Hidalgo est même sur le point de publier un livre. Elle est déjà en campagne pour "reconstitution d'image" ! Ce n'est pas moi qui l'invente : c'est son entourage qui le dit. "Il faut corriger son image, dit-on. Ras-le-bol du 'Hidalgo bashing !".



Ses proches expliquent partout que la maire de Paris a pris conscience de ce qui lui est reproché. Et tout le but du jeu va être "de transformer cette personnalité perçue comme sectaire ou agressive, en une personnalité déterminée, constructive, combative". Ça va être leur mission pendant un an, avant d'entrer dans la vraie campagne.

Le livre qui sortira le mois prochain doit y contribuer. Ce n'est pas un livre-programme (pas encore). Non ! C'est un petit livre sur son engagement écologique, sur l'urgence à lutter contre la pollution.

Elle pense faire la différence en 2020

Anne Hidalgo estime qu'elle est dans le sens de l'Histoire. D'ailleurs elle n'a pas manqué de relayer l'étude qui vient d'être publiée par l'OMS mercredi 2 mai, indiquant que la pollution tue 7 millions de personnes dans le monde chaque année, 500.000 en Europe et 48.000 en France.



C'est sur ce sujet qu'elle pense qu'elle fera la différence à la prochaine élection. Parce que comme le dit l'un de ses amis, "on ne mesure pas encore les taux de pollution dans les rues de Paris, mais grâce à des capteurs qui seront installés sur des voitures prochainement, les Parisiens connaîtront le taux de pollution devant la crèche ou l'école de leurs enfants. Et ça, ça va changer la donne".

Mais cela ne fera pas oublier toutes les déconvenues de ces derniers mois. C'est sûr que ça ne fera pas oublier les embouteillages, la décision du tribunal administratif d'annuler la fermeture des voies sur berges, le fiasco du Vélib', les dizaines de millions perdus dans l'annulation d'un contrat publicitaire, la saleté dans la capitale. Et j'en passe.



Je peux vous dire que du côté de ses potentiels adversaires, on n'en rate pas une. On scrute tous ses faits et gestes. Chez les Républicains et chez La République En Marche, on fait remarquer, par exemple, qu'à peine sorti le sondage Ifop le mois dernier sur la municipale à Paris, où Anne Hidalgo arrive en deuxième position, elle s'est empressée d'annoncer qu'une étude était à l'œuvre sur la gratuité des transports. Comme par hasard !

Griveaux et Gantzer en embuscade

Qui sont ses potentiels adversaires ? Comme par hasard, des macronistes ! Paris c'est quand même un symbole. Et ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron lorgne sur la capitale. Il a déjà Lyon avec Gérard Collomb. Marseille est très incertain. Alors il parie sur Paris.

Pour l'instant, on parle de Benjamin Griveaux, l'actuel porte-parole du gouvernement, très actif, et qui assume de mettre en place "une mécanique parfaitement huilée pour aller à la bataille".



C'est un macroniste de la première heure, qui ne se cache pas pour attaquer frontalement Anne Hidalgo. Il estime qu'elle a abîmé sa relation avec les Parisiens, qu'elle a coupé Paris du reste de la région. Mais comme le dit l'un de ses adversaires socialistes, "on parle de l'agressivité d'Anne Hidalgo, mais côté arrogance Griveaux a du boulot".



L'autre macroniste dont le nom circule depuis peu, c'est Gaspard Gantzer, l'ancien directeur de communication de François Hollande, qui publie de temps en temps sur son compte Twitter des messages sur la propreté qui laisse à désirer ou des photos de nids de poule. L'air de rien !



L'air de rien, il distille une petite musique sur son attachement à Paris. Ce qui est amusant, c'est que Gantzer comme Griveaux citent en exemple Bertrand Delanoë. L'ancien maire qui s'était fait élire en 2001 alors qu'il était un parfait inconnu.