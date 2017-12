publié le 06/12/2017 à 11:39

Après le président Emmanuel Macron et d'autres personnalités politiques, Jean-Pierre Raffarin a lui aussi rendu hommage à Johnny Hallyday, décédé la nuit dernière à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. "Ce matin on a tous en nous quelque chose qui meurt", a réagi l'ancien Premier ministre, en référence à la fameuse chanson Quelque chose de Tennessee, l'un des plus grands tubes du chanteur.



"La cicatrice traverse trois générations. La mienne, celle qui était en fraternité avec Johnny parce qu'il a accompagné toute notre vie et notamment la plus belle part, celle de la jeunesse. La génération de nos parents à laquelle nous l'avons fait aimer, celle de nos enfants qui ont appris sa musique avant leur parole. Sa générosité lui permettait tout. Il est en nous. Il ne partira que quand nous partirons. Il a incarné la vie, l'amour unique réponse au 'noir c'est noir'", a ajouté Jean-Pierre Raffarin dans un communiqué.

Fan incontesté du chanteur, l'ancien sénateur de la Vienne âgé de 69 ans avait, en 2013, souhaité en chanson un joyeux anniversaire à son idole devant des caméras de télévision.