publié le 21/03/2017 à 14:51

Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire sur l'emploi des filles de Bruno Le Roux à l'Assemblée nationale, ce mardi 21 mars. Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff), a précisé le PNF dans un communiqué. Cette enquête est ouverte à la suite des "révélations concernant Bruno Le Roux, diffusées sur TMC lors de l'émission Quotidien du 20 mars 2017".



Quotidien a révélé que ses filles auraient signé 24 CDD entre 2009 et 2016, durant la période où Bruno Le Roux était député. Le montant cumulé des contrats s'élève à 55.000 euros. Un des contrats, celui de l’aînée, attire l'attention. Daté du 10 juin au 9 septembre 2013, il correspond à la période où elle était en stage à temps plein chez Yves Rocher.

À l'antenne de RTL, Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor qui lutte contre la corruption, estime que "comme lorsque l'on a appris l’affaire Fillon, il y a des forts soupçons d’emploi fictif puisque outre le fait que les filles étaient mineures (...) on parle d’un travail qu’elles auraient fait à distance, donc tout cela est très flou".