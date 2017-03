publié le 15/03/2017 à 08:52

"Les électeurs sont farceurs. Il faut donc les piéger et ne pas se limiter aux intentions de vote, ni à ceux qui ont voter", reconnaît Nicolas Domenach, qui explique que c'est grâce à son fils, "plutôt du genre galopin", qu'il a pu anticiper la déroute de Lionel Jospin face à Jacques Chirac. Il lui avait dit : "Papa, on ne peut pas voter pour ce Jospin car si on ne fait pas nos devoirs, il va nous enfoncer, alors qu'avec Chirac on pourra toujours s’arranger".



Si la vérité sort de la bouche des enfants, elle peut "aussi sortir de la bouche des grands", admet le journaliste, qui invite les électeurs à faire eux-mêmes leurs sondages. Il invite notamment à "se méfier des caricatures qu'on a dans la tête". Et d'ajouter : "On avait du mal à imaginer un capitaine de pédalo, François Hollande, accéder à l’Elysée, et pourtant !". Ainsi "je ne saurais trop vous recommander les sondages sur les capacités de séduction des hommes politiques", plaide Nicolas Domenach.