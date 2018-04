publié le 11/04/2018 à 08:44

"Je crois qu'il (Emmanuel Macron, ndlr) ne fait pas une bonne lecture de la laïcité." L'ancien premier ministre Manuel Valls a réagi au discours du président de la République devant les évêques de France, dans une interview au Parisien mercredi 11 avril. Il pointe son ambiguïté sur la question de la laïcité et invite Emmanuel Macron à "clarifier sa position sur la laïcité devant les Français".



Manuel Valls confie avoir "du mal à le suivre" quand il évoque un "lien abîmé" entre l'Église et l'État. "Il n'y a pas de lien !", martèle l'ancien Premier ministre, se référant à plusieurs reprises à la loi de 1905, qui acte la séparation de l'Église et de l'État. Il met en garde contre tout retour en arrière sur cette loi, qui serait à ses yeux "dangereux".

L'ancien Premier ministre appelle néanmoins Emmanuel Macron à maintenir le dialogue entre l'État et les cultes mais prévient que "chacun doit être à sa place". Manuel Valls rappelle que la laïcité est là selon lui pour protéger les religions, pas pour les nier. "La laïcité est plus que jamais moderne dans le monde d'aujourd'hui."