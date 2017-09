Macron, "une rupture de style et de méthode", dit Alain Duhamel

Avec Emmanuel Macron, "on assiste réellement à une rupture de style et de méthode"

publié le 11/09/2017 à 19:24

Le nouveau président de la République est sans doute à un tournant de son mandat. En pleine réforme du code du Travail, le président de la République planifie déjà la réforme du logement. Au milieu de tout ça, les polémiques sur certains de ses propos pullulent et éreintent son image. Mais peut-il revenir en arrière sur certains de ses plans ?



Sur la réforme du Travail, Alain Duhamel estime qu'"Emmanuel Macron a fait le choix d'une stratégie de l'audace et du risque. Il n'est donc pas question de faire machine arrière. D'abord, parce que ça serait casser sur-le-champ l'élan réformateur qu'il essaye de donner. Ensuite, parce que tout le monde l'attend à ce test-là. On l'attend en Europe, chez nos partenaires, les chefs d'entreprise l'attendent. C'est aussi son crédit qu'il joue. Et puis c'était une proposition qui était au centre de sa campagne présidentielle. Il ne prend personne en traître."

"Comme s'il cherchait à se compliquer une tâche qui est déjà impossible"

Sur un plan plus large, l'éditorialiste explique également que le chef de l'État "va continuer le combat parce qu'il a déjà prévu le budget de 2018 qui va être extrêmement difficile et extrêmement exigeant. Tout ce qui touche à la formation professionnelle est un enjeu considérable, notamment pour les salariés, l'économie, mais pour les syndicats. On assiste réellement à une rupture de style et de méthode."

Enfin, à l'heure d'aborder la polémique des "fainéants", le journaliste est catégorique : Emmanuel Macron "a complètement tort. Parce qu'il a des mots qui sont des boomerangs. Qui sont ressentis comme un coup de fouet. Et qu'il ait voulu s'adresser aux Français ou aux responsables politiques, peu importe, le mal est fait." En revanche, ce type de propos n'a rien d'une première chez le président, comme le rappelle Alain Duhamel. "Ce genre d'erreurs de dérapage n'a cessé de scander les différentes étapes de sa candidature à l'élection présidentielle et ça reste vrai encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est un peu un mystère. Parce qu'Emmanuel Macron soigne tellement sa communication, son image, ses discours, et puis il y a ces dérapages, comme s'il cherchait à se compliquer une tâche qui est déjà impossible."