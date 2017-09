Macron vise les "fainéants" dans un discours et déclenche les critiques

publié le 08/09/2017 à 19:12

Emmanuel Macron persiste et signe : "La France n'est pas un pays qui se réforme". Au second jour de sa visite d'État en Grèce, ce vendredi 8 septembre, le chef de l'État a repris cette formule qui lui avait valu de vives critiques à la fin du mois d'août.



"D'aucuns faisaient semblant de découvrir cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme", a-t-il répété. "Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes", a par ailleurs ajouté le président sur son ambition d'opérer une "transformation profonde" du pays. Début d'une nouvelle polémique.

Ces propos, sans évoquer de cibles spécifiques, ont suscité de vives réactions à gauche. "'Fainéants, cyniques, extrêmes' le président insulte ceux qui s'opposent à sa politique. Décidément Emmanuel Macron n'aime pas les Français", a tweeté le secrétaire national du Parti communiste Pierre Laurent. "Emmanuel Macron a la mauvaise manière de critiquer les Français à l'étranger. On n'est pas ses sujets", a aussi réagi le député insoumis Éric Coquerel.



"Violente charge de Macron contre les rentiers et les boursicoteurs ? Non, il vise plutôt les salariés qui veulent défendre leurs droits ...", a également tweeté l'ancien député PS frondeur Alexis Bachelay. Emmanuel Macron, en baisse actuellement dans les sondages, devait terminer dans l'après-midi sa visite en Grèce, où il a plaidé pour une "refondation démocratique" de l'Europe et appelé les groupes français à investir en Grèce.