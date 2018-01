Macron : "Les Français ne se sont pas encore fait leur religion", dit Alain Duhamel

publié le 15/01/2018 à 19:15

Les Français sont partagés sur le bilan des 8 premiers mois d'Emmanuel Macron à la tête de l'État. Un résultat ni rassurant, ni décevant, mais différent. On a l'impression que les Français sont perplexes, attentifs, ne sont pas convaincus, il n'y a pas de rejet non plus. Ils ne se sont pas encore fait leur religion. Ils attendent de voir.



C'est différent de ce qui s'était passé pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy, à ce stade-là, le fait que les Français soient encore interrogatifs et pas négatifs ou positifs. C'est différent aussi de ce qui existait il y a 3 ou 4 mois s'agissant d'Emmanuel Macron lui-même.

Au fond, on a l'impression que les Français ont compris, ou en tout cas pensent, qu'on est dans une période différente de ce qui s'est passé depuis 20 ans. C'est une autre logique, d'autres méthodes, donc peut-être d'autres résultats. Ils s'interrogent. C'est aussi une contrainte, évidemment, pour Emmanuel Macron.

Les priorités des Français sont avant tout d'ordre individuel, ce qui les concerne personnellement. C'est très clair, quand les réponses sont spontanées, ce qui vient en tête, c'est le pouvoir d'achat, l'emploi, les impôts, autrement dit, ce sont des sujets personnels.



Il faut bien dire que sur chacun de ces trois points, depuis 20 ans les Français n'avaient pas beaucoup de sujets de satisfaction. Donc qu'ils aient une attente particulière là-dessus, au fond c'est quand même assez logique.