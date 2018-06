publié le 13/06/2018 à 19:07

La petite phrase ne passe pas. Dans une vidéo publiée par la responsable du service presse de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, le président s'exprime à propos des aides sociales. Et il ne mâche pas ses mots : les minima sociaux coûtent "un pognon de dingue" (sic), déclare Emmanuel Macron. Des propos qui suscitent des remous dans l'opposition et jusque dans son camp.



Invité de RTL Soir mercredi 13 juin, Olivier Faure a réagi à cette sortie. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), "c'est une phrase qui fleure bon le populisme" et qui "alimente les préjugés sur les personnes les plus fragiles". Le socialiste fait le lien avec des mesures passées d'Emmanuel Macron, comme la réforme de l'ISF et la fin de l'exit tax. "Ce que je vois, c'est qu'il a parfois eu de grands sentiments avec les gens qui n'ont besoin de rien", tacle Olivier Faure.

Si Emmanuel Macron a ensuite explicité vouloir s'attaquer aux "racines du mal" pour réduire la pauvreté, Olivier Faure craint qu'au fond, l'objectif ne soit "de trouver de l'argent sur le dos des plus pauvres. (...) Ça ne peut pas passer en échange par la suppression des aides", poursuit l'homme politique. "Vous avez des gens qui à la fin du mois se demandent comment ils vont manger."