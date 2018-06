publié le 13/06/2018 à 08:24

Met-on "trop de pognons" dans notre système social ? Filmé dans son bureau en pleine réunion mardi 12 juin, Emmanuel Macron estime que la politique sociale doit changer : "on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif", considère-t-il. La petite phrase ne manque pas d'alimenter l'idée d'un mépris de la part du chef de l'État, dénoncé çà et là comme "président des riches". Mais ce dernier "a raison", considère ce mercredi 13 juin le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, invité de RTL.



"Il a raison. On met beaucoup d'argent dans notre politique sociale et tant mieux, parce que je pense que c'est ce qui fait le contrat social français, considère Bruno Le Maire. Mais il faut que cet argent soit bien employé, c'est à dire qu'il permette à tous ceux qui en bénéficient de sortir de la pauvreté, du chômage, de l'inactivité, et c'est là que le bât blesse, que notre politique sociale ne fonctionne pas."

L'exécutif considère-t-il que trop d'argent est consacré au social ? "On met beaucoup d'argent - je n'ai pas dit 'trop' d'argent - mais on devrait avoir en retour des personnes qui reviennent plus facilement sur le marché du travail, détaille Bruno Le Maire. (...) Et ce n'est pas le cas. Et c'est exactement ce que le président de la République veut régler et ce que nous voulons tous régler", poursuit le ministre, qui ne voit "pas du tout" de provocation dans l'attitude du chef de l'État.