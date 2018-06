publié le 13/06/2018 à 14:57

Les propos du président Emmanuel Macron sur les aides sociales "sont dans la lignée des propos sur les fainéants", juge Adrien Quatennens , député la France insoumise du Nord, "cela correspond au positionnement politique qu’est en train d’avoir Emmanuel Macron. Il est en train de devenir le chef d’une droite décomplexé sans avoir à le dire".



Beaucoup voit ce moment capturé comme de la communication de la part du président pour faire passer sa politique sociale. Adrien Quatennens estime, lui, que le Président n'a pas de politique sociale. "Quand vous n'avez pas envie de mettre le sous, vous brassez de l’air quand il faut".

Sur les aides sociales le député du Nord les jugent "perfectibles mais efficaces". Avec celles-ci, "les 10% les plus riches gagnent encore 6 fois plus que les 10% les plus pauvres, et sans les aides ce serait 20 fois plus". Il ajoute que "le taux de pauvreté est de 14% alors qu’il devrait être à 20%".