Qui est Olivier Faure, le prochain premier secrétaire du Parti socialiste ?

Rassembler. C'est le maître-mot d'Olivier Faure. Arrivé en tête du premier tour de l'élection au poste de premier secrétaire du Parti socialiste avec 48,56% des voix jeudi 15 mars, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale est assuré d'occuper la plus haute fonction de l'organisation. Son adversaire Stéphane Le Foll s'est désisté de la course, lui laissant le champ libre pour le second tour, qui devrait avoir lieu le 29 mars prochain.



Interrogé par RTL.fr au début du mois de mars, le candidat indiquait militer pour une "opposition de gauche et responsable". "De gauche, parce qu'il s'agit de notre identité et responsable car l'opposition ne doit pas être un réflexe pavlovien." À 49 ans, Olivier Faure, député depuis 2012 et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale depuis 2016, hérite du poste occupé par Jean-Christophe Cambadélis.

Jeune dessinateur rocardien

Olivier Faure a commencé sa carrière politique à 17 ans. Il milite alors chez les Jeunes rocardiens et s'engage dans le parti, jusqu'à partager une colocation avec plusieurs militants dont... Benoît Hamon. Diplômé de droit économique et de science politique, il travaille successivement aux côtés de Martine Aubry, François Hollande puis Jean-Marc Ayrault.

De ses années au PS, il tire une bande dessinée intitulée Ségo, François, papa et moi. Il y raconte comment Ségolène Royal a remportée les primaires organisées par le parti en vue de l'élection présidentielle de 2007.



C'est d'ailleurs après cette élection qu'il se présente pour la première fois aux élections législatives. C'est un échec, mais il ne se laisse pas abattre. Il se présente à nouveau en 2012 et remporte le siège de député de la 11ème circonscription de Seine-et-Marne. En 2016, lorsque Bruno Le Roux intègre le gouvernement de Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur, il lui succède à la tête du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.

Lors de la primaire du parti socialiste de 2017, il soutient Manuel Valls avant de se rallier à Benoît Hamon lorsque celui-ci remporte l'élection. "Benoît Hamon n'était pas mon candidat", admet-il alors sur BFM-TV. Mais il la joue fair-play. "Je reconnais sa victoire et la dynamique qu'il a su créer derrière lui". Il ajoute : "La gauche ne peut gagner que quand elle rassemble".



Benoît Hamon ne lui tient pas rigueur de sa position originelle et lui propose même de diriger sa campagne. Ce qu'Olivier Faure refuse. Il est réélu député aux dernières élections législatives sous la bannière socialiste, puis reconduit à la tête du groupe parlementaire désormais appelé "Nouvelle Gauche".

Une candidature contestée

Au sein du Parti socialiste, la candidature d'Olivier Faure divise. À l'annonce de son départ pour la course au poste de premier secrétaire, Luc Carvounas et Stéphane Le Foll ont d'ailleurs fait entendre leur mécontentement.



Plus encore, le député de Seine-et-Marne a été attaqué pour sa proximité supposée avec l'Élysée. Sa compagne, Sonia Blatmann a en effet officié en tant que conseillère sur les questions des droits de l'Homme auprès d'Emmanuel Macron avant de démissionner et de rejoindre l'ex-ministre Audrey Azoulay nommée à l'Unesco.



Désormais au seuil de la direction du Parti socialiste, Olivier Faure a pour mission de convaincre l'autre moitié des électeurs socialistes de mettre le - seul - bulletin à son nom dans l'urne le 29 mars prochain. Son but : la refondation du parti, qu'il a déjà prévue "du sol au plafond", avec pour première étape le Congrès d'Aubervilliers, qui sera organisé les 7 et 8 avril prochains.