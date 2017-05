publié le 13/05/2017 à 08:20

Révélée au cours de la campagne présidentielle, Tiphaine Auzière, belle-fille d'Emmanuel Macron et benjamine des trois enfants de Brigitte Macron, ne réalise pas encore totalement que son beau-père est président de la République. "Je pense que l'on est encore un petit peu sur un petit nuage, et je pense que le passage de candidat à président se fera plutôt dimanche quand vraiment on verra la passation avoir lieu, même si déjà son arrivée au Louvre a été une première étape pour amorcer ce passage dans nos têtes. C'était très émouvant et une grande fierté."



Une fierté qui va donc se poursuivre demain matin, explique la jeune maman. Ce sera lors de l'investiture d'Emmanuel Macron. "Nous y serons tous, toute la famille, et on a hâte d'y être. Ça va être un grand moment, un moment émouvant. C'est tellement exceptionnel que je ne peux pas encore anticiper ce que je vais ressentir, mais je sais que ce sera très fort. Je n'ai aucune idée du protocole, donc ce sera la découverte ! Tout ce que l'on souhaite, c'est être présent, qu'il sache qu'on est là, qu'on est à ses côtés, et qu'on sera à côté de lui pour les cinq ans. C'est donc symbolique d'être là ce jour-là, à la place qui sera la meilleure en fonction de ce qu'ils souhaitent, lui et ma maman. Là ça va nous permettre de bien réaliser qu'on a un président de la République dans la famille."

Passation : "Je suis sûre qu'il fera ça avec de la bienveillance"

Pour cela, il faudra raccompagner François Hollande sur le perron de l'Élysée. L'avocate de 32 ans imagine la scène. "Ce sera forcément un moment émouvant parce que ce sont deux hommes qui se connaissent bien. Et connaissant mon beau-père, je suis sûre qu'il fera ça avec beaucoup de bienveillance et de délicatesse, et intelligemment, parce qu'il s'agit de raccompagner l'ancien président de la République, et c'est une fonction qui mérite un profond respect."

Tiphaine Auzière ne sait pas encore quel rôle va jouer Brigitte Macron. Mais elle décrit néanmoins quelle première dame sa mère pourrait être. "C'est une femme très forte, qui a su faire des choix courageux. Elle écoute, et notamment dans la campagne elle était beaucoup interpellée par des militants, et donc c'est un vrai relais. C'était pareil quand elle était enseignante : elle écoutait ses élèves et elle transmettait des connaissances. Elle saura prendre un rôle comme ça. Après parmi les thèmes qui peuvent lui plaire, il y a forcément l'éducation. En tant qu'enseignante, c'est un sujet auquel elle est sensible. Elle avait eu dans sa classe des élèves autistes, donc la question du handicap c'est aussi quelque chose auquel elle est sensible. Ce sera à elle de voir la manière dont elle peut agir aux côtés d'Emmanuel."



La vie de la famille du nouveau président risque d'être un peu chamboulée. "Ce n'est pas banal, on a un président de la République dans la famille, mais on va continuer à travailler, à s'occuper de nos enfants, à les déposer à l'école, à avoir une vie sociale. Il ne doit pas y avoir de changement, parce que c'est aussi comme ça que l'on garde les pieds sur terre et que la vie continue normalement et c'est important." Ne pas changer, même sous le feu des critiques. "Ça ne peut pas laisser insensible, maintenant cela nous soude et nous rend encore plus fort."



Tiphaine Auzière sait malgré tout qu'Emmanuel Macron sera moins présent pour sa famille. Mais ce n'est pas grave, à ses yeux. "J'ai des enfants, mes frère et sœur c'est pareil, on a envie que les choses évoluent, qu'elles changent, et on a besoin de personnes comme ça. Donc c'est avec plaisir de pouvoir le partager avec la France. D'autant que je sais qu'on pourra toujours aménager des temps de famille. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies dans une vie, et quelles que soient les étapes qu'il a franchies, que ce soit dans ses études, lorsqu'il était dans le privé, le public ou ministre, il a toujours su garder du temps pour ses proches parce que ça reste un pilier pour lui la famille. Donc je n'ai pas d'inquiétude."



C'est aussi pour cette raison que Tiphaine Auzière s'engage. Elle sera suppléante du candidat de la "République En Marche" dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais. La belle-fille du président élu est "impatiente" de voir une nouvelle page de l'aventure familiale s'écrire.