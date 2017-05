publié le 13/05/2017 à 06:00

Deux jours avant la passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande, Bruno Le Maire tente de peser sur la nomination du futur Premier ministre. Dans une déclaration accordée à France Bleu et à l'AFP, vendredi 12 mai, le député de l'Eure s'est en effet dit prêt "avec d'autres élus de droite, à travailler avec le président de la République". Mais à condition que le président élu fasse "des gestes" vis-à-vis des électeurs de droite et du centre, notamment "en nommant un Premier ministre issu de leurs rangs".



Interrogé sur le fait de savoir si le maire Les Républicains du Havre Édouard Philippe, pressenti pour Matignon, serait un bon choix, Bruno Le Maire a simplement répondu que "c'est au président de la République et à lui seul de décider".

L'élu a également plaidé pour "une vraie recomposition" conduisant à un "quinquennat utile" : "si nous avons demain une majorité suffisamment large qui puisse aller du centre gauche jusqu'aux gaullistes (...) est-ce que c'est pas ça, dans le fond, la solution qui fera le mieux avancer notre pays", a-t-il estimé. Le candidat malheureux à la primaire de la droite et du centre n'aura pas de candidat de La République En Marche face à lui lors des législatives. Ses affiches de campagne ne montrent pas le sigle de son parti. "Je me présente en tant qu'homme de droite libre", a expliqué l'élu.