publié le 12/05/2017 à 21:23

François Bayrou n'est pas content. Le patron du MoDem voulait 130 investitures et n'en a que 40 dans la liste des 428 candidats aux législatives investis par La République En Marche. "Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des critiques", répond Tiphaine Auzière, la belle-fille d'Emmanuel Macron, candidate aux législatives sous l'étiquette REM dans la circonscription du Touquet.



Pour elle, François Bayrou, qui réunissait ce soir un bureau politique, n'a pas de raisons de se mécontenter de la liste de candidats. "Ça ne faisait pas partie de ce qu'il avait annoncé quand il a rallié Emmanuel Macron donc c'est un faux débat", estime-t-elle.

"L'important est de rester soudés au travail et c'est ce qu'il se passe, et les candidatures qu'il a présentées sont étudiées par la commission", poursuit Tiphaine Auzière. Reste maintenant à "se concentrer sur les législatives" et "pouvoir aider au mieux les candidats qui vont sortir de la société civile et qui ont envie de faire changer les choses (...), vraiment les aider à avoir les moyens de faire face à des vieux loups de la politique dont on ne veut plus", ambitionne la candidate.