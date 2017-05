publié le 08/05/2017 à 15:48

Encore discrète, la lumière médiatique commence à irradier Tiphaine Auzière. Elle est la troisième enfant de Brigitte Macron, l'épouse du président élu, à qui elle ressemble comme deux gouttes d'eau. Cette trentenaire, qui n'a que six ans de moins que son beau-père, s'est engagée dans la campagne du candidat d'"En Marche !" au niveau local.



Après avoir fondé un comité de soutien de Macron à Saint-Josse, ville où elle réside dans le Pas-de-Calais, à quelques kilomètres du Touquet, là où les Macron ont leur résidence secondaire, Tiphaine Auzière n'a pas chômé dans son engagement pour son beau-père, à l'approche du premier tour.

Tractages, réunions publiques... cette jeune avocate aux Prud'hommes, inscrite au barreau de Boulogne-sur-Mer, assure ne pas avoir hésité avant de s'impliquer dans ce mouvement si proche d'elle personnellement, quitte à mettre en jachère sa vie professionnelle le temps de la campagne. "Quand j’ai dit (à Emma­nuel Macron, ndlr) que j’allais monter un comité 'En Marche !', il a été très content mais il ne m’a jamais poussée à rien (…), a-t-elle confié à La Voix du Nord. Tout ce que je fais pour lui, c’est par envie. On va à la rencontre des gens pour les motiver, et on essaie de démentir les rumeurs persistantes."

"Il m'a dit, 'si tu as envie de t'engager, vas-y'" Tiphaine Auzière Partager la citation





Encouragée à s'engager par Emmanuel Macron, sa mère Brigitte en a fait tout autant mais a toutefois tenu à avertir sa fille des risques de s'engager en politique. "Elle m'a dit 'quand même, sois prudente parce que c'est un monde un peu particulier, la politique'", raconte cette mère de deux enfants (3 ans et 18 mois) que son beau-père assure considérer comme ses petits-enfants.



Alors qu'Emmanuel Macron a été dans la même classe que sa sœur aînée, Laurence, au lycée La Providence d'Amiens (Somme), avant d'épouser Brigitte qui a été son enseignante, Tiphaine Auzière est revenue sur la configuration quelque peu originale de cette famille recomposée où les deux époux affichent une différence d'âge de plus de vingt ans. Elle a en effet raconté comment s'était passée l'intégration de son beau-père dans la famille : "Elle s'est très bien passée parce qu'il a toujours été très respectueux de tout le monde", a-t-elle assuré, précisant qu'il était venu à la rencontre des enfants de sa future épouse pour mesurer leur degré d'acceptation. "Je pense que dans les familles recomposées, tout le monde n'a pas ce tact", a-t-elle salué.

Un avenir politique ?

Maintenant que le candidat pour lequel elle roulait a été élu et au regard du lien familial qui les rapproche, Tiphaine Auzière a-t-elle contracté le virus de la politique de là à s'y engager ? Il y a quelques semaines, c'était hors de question : "Certainement pas. Je m'occupe de ma famille, j'ai des enfants en bas âge, ils ont plus besoin de moi que les Français", avait-elle assuré auprès de l'AFP.



Mais depuis dimanche 7 mai, c'est une tout autre version qu'a énoncé la belle-fille du président élu. Dans les colonnes de La Voix du Nord, lundi 8 mai, Tiphaine Auzière a laissé entendre que si elle ne comptait pas se présenter aux élections législatives dans sa circonscription, elle ne dirait pas non à un poste de suppléante. "C’est le candidat qui choisira son ou sa suppléante. J’ai toujours dit que je serai heureuse d’aider", a-t-elle lancé.



La question reste donc en suspend mais une chose est sûre, si le visage de Tiphaine Auzière reste encore étranger aux yeux des Français, ce n'est plus pour très longtemps.