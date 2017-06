publié le 07/06/2017 à 08:31

La vague d'enthousiasme soulevée par la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle et par son premier mois à la tête de l'État a même gagné Nicolas Sarkozy. Opposant farouche à la ligne prônée par l'ex-ministre de l'Économie pendant la campagne, l'ancien président s'est transformé en fan et se dit "bluffé" par la personnalité et le tempérament du nouveau locataire de l'Élysée.



"Ce type est incroyable ! Il fait un sans-faute. S'il ne commet pas les erreurs que j'ai faites, il va aller très loin, on ne pourra pas l'arrêter", aurait lancé Nicolas Sarkozy devant des proches, selon des propos rapportés par Le Canard Enchaîné dans son édition de ce mercredi 7 juin. Dans un éclat de rire, il aurait ajouté : "Avec l'âge, je suis devenu modeste : Macron, c'est moi en mieux".

Dans le Journal du Dimanche daté du 28 mai, un membre de l'entourage de Nicolas Sarkozy avait déjà souligné ce sentiment de bienveillance : "Sarko ne dit jamais de mal d'Emmanuel Macron, il est même un peu bluffé. Il y a un côté club aussi qui fait qu'on ne dit jamais de mal les uns des autres entre présidents".