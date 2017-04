publié le 05/04/2017 à 12:00

Le suspense autour du premier tour de l'élection présidentielle est plus fort que jamais. À trois semaine du premier tour du scrutin, la plupart des sondages pronostiquent un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors que certains fillonistes évoquent "un vote caché" pour le candidat de la droite, Nicolas Sarkozy envisage également l'élimination de son ancien premier ministre.



Pour l'ancien chef de l'État, éliminé au premier tour de la primaire de la droite et du centre, François Fillon réalisera un score "entre 19 et 20%", rapporte Le Canard Enchaîné dans son édition du mercredi 5 avril. Selon l’hebdomadaire satirique, Nicolas Sarkozy pense que Marine Le Pen atteindra les 30%. La présidente du Front national, toujours d'après l'ancien chef de l'État, arriverait ainsi première devant Emmanuel Macron, qui rassemblerait 22% des électeurs. Quant à Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, ils seraient au coude à coude à 12% chacun.

Dans une telle hypothèse, Nicolas Sarkozy aurait déjà tout prévu : "Je serai le premier à appeler à voter Macron contre Le Pen, aurait-il déclaré. Et comme Fillon sera mort, je serai prêt à prendre immédiatement la tête de la droite pour mener la campagne des législatives. Car on peut les gagner ces législatives". Si c'était le cas, la France renouerait avec la cohabitation, censée être évitée depuis la réforme du quinquennat. Et le Canard Enchaîné d'imaginer Sarkozy à Matignon. "Il faudra prendre ses responsabilités", a-t-il confié à des proches récemment.