publié le 02/05/2017 à 15:27

Marchera-t-il dans les pas de Marine Le Pen et divulguera-t-il le nom du futur locataire de Matignon, si d'aventure il accédait à l'Élysée ? Interrogé à ce sujet ce mardi 2 mai, Emmanuel Macron n'a pas transigé, évoquant le nom de plusieurs personnalités qui furent candidates à l'Élysée, comme le général de Gaulle, François Mitterrand ou Jacques Chirac, qui n'avaient jamais révélé avant leur élection qui dirigerait le gouvernement si elles étaient élues. Vendredi 28 avril, Marine Le Pen a de son côté annoncé qu'en cas de victoire, elle désignerait Nicolas Dupont-Aignan, le leader de Debout la France !, à Matignon.





Sur BFMTV, Emmanuel Macron s'est d'abord défendu. "Ce n'est pas un ticket que les Français et Françaises désignent", a-t-il déclaré, avant de rajouter avoir "plusieurs scénarios en tête". "J'ai presque choisi", a-t-il poursuivi à propos du futur chef de gouvernement. "J'ai un ou deux profils en tête", dont "un profil masculin et un profil féminin", a détaillé l'ancien ministre de l'Économie, sans toutefois lever le voile sur ses intentions.

Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron devance largement son adversaire frontiste au second tour de la présidentielle. D'après une enquête Kantar Sofres-Onepoint pour LCI et Le Figaro, publiée le 1er mai, le candidat d'En Marche !" battrait sa concurrente avec 59% des voix, contre 41% pour Marine Le Pen.