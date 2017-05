publié le 05/05/2017 à 07:50

Dans les rangs du mouvement "En Marche !", on se prépare à l'éventualité d'une victoire à la présidentielle. Jeudi 4 mai, l'entourage d'Emmanuel Macron a d'ailleurs confié à l'AFP que si cela se produisait, "ce sera au Louvre dimanche soir, qui est géré par le ministère de la Culture". Ministère qui ne voit pas d'objection à un rassemblement sur cette esplanade du Ier arrondissement de Paris.



Selon des sources concordantes, la Mairie de Paris n'avait pas donné au candidat d'autorisation pour que la soirée électorale du candidat au second tour puisse se tenir au Champ-de-Mars. "Le Champ-de-Mars doit être visité le week-end suivant par les membres de la commission d'évaluation du CIO", en repérage dans le cadre de la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024, avait expliqué Bruno Julliard, le premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, craignant des détériorations des pelouses.

D'après des sources concordantes, la place de la Concorde aurait été écartée à cause de sa connotation de droite - Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac y ont fêté leur victoire respective en 1995 et 2007 - et celles de la Bastille et de la République également, à cause de leur connotation de gauche. La place de la Bataille-de-Stalingrad n'a pas été retenue non plus.



Au soir du premier tour, le 23 avril, Emmanuel Macron avait célébré sa victoire en compagnie de proches et de plusieurs personnalités à La Rotonde, brasserie emblématique du VIe arrondissement de Paris, ce qui avait suscité une polémique.