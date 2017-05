Emmanuel Macron sur RTL : "Je n'ai parlé à personne de mon premier ministre"

publié le 05/05/2017 à 08:53

Si Marine Le Pen accède à l'Élysée dimanche 7 mai, elle nommera Nicolas Dupont-Aignan, avec qui elle mène l'alliance patriote et républicaine, à Matignon. Emmanuel Macron, lui, maintient le suspense sur la personne qu'il a choisie. Pas question pour lui de "répondre" à des "devinettes". "Les critères de mon choix sont toujours les mêmes : c'est la compétence et la capacité justement à diriger une équipe gouvernementale et une nouvelle majorité."



Le ou la principal(e) intéressé(e) n'est pas informé(e) à en croire le favori du second tour du scrutin présidentiel. "Je n'en ai parlé à personne", dit-il simplement, confirmant avoir un nom de premier ministre dans sa tête. S'il est élu, Emmanuel Macron consacrera "la semaine prochaine" à la composition de son gouvernement.

"Ce sera un alliage de femmes et d'hommes neufs, qui ont une légitimité dans la vie civile, des légitimités professionnelles fortes ou une légitimité à la tête d'exécutifs locaux, mais que l'on n'a pas vu ces dernières décennies dans les gouvernements, et quelques responsables qui ont une expérience un peu supérieure." Cet "alliage" permettra, selon le leader du mouvement "En Marche !", de "réconcilier notre société".