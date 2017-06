Macron apporte "de la confiance et de l'optimisme" au Conseil de l'Europe, selon Duhamel

publié le 23/06/2017 à 19:25

Emmanuel Macron a lancé son offensive européenne. Pour son premier Conseil européen, le président de la République fraîchement élu a apporté "un parfum de confiance et d'optimisme", ce qui manquait cruellement à un Vieux Continent sur la défensive depuis une bonne dizaine d'années, confie Alain Duhamel. "Emmanuel Macron est arrivé à Bruxelles comme celui qui incarne la résistance aux populismes et la victoire large à l'élection présidentielle de quelqu'un se présentant comme un européen convaincu", poursuit l'éditorialiste sur notre antenne.



Mais cela ne veut pas dire qu'il a fait l'unanimité au Conseil. Le président français a notamment croisé le fer avec les Polonais, les Hongrois et les Slovaques sur la question des directives sur les travailleurs détachés. Sur l'essentiel, comme sur la défense des frontières de l'Europe, Emmanuel Macron a été bien accueilli.

Le nouvel hôte de l'Élysée en a également profité pour faire la promotion de la coopération franco-allemande. Les deux nations "ont recommencé à présenter des papiers communs". "Il y a de part et d'autre une volonté d'avancer qui fait plutôt plaisir aux autres Européens, contrairement à ce que l'on pourrait penser", explique l'éditorialiste. En effet, ils ne veulent pas d'une Europe "déséquilibrée sous la conduite de l'Allemagne".