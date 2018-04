publié le 16/04/2018 à 08:18

Frappes en Syrie, évacuation de la Zad de Notre-Dame-des-Landes, grève à la SNCF... Emmanuel Macron a défendu la politique menée par le gouvernement lors d'une interview fleuve dimanche 15 avril. Une sortie médiatique, la deuxième de la semaine, scrutée de près.



Christophe Castaner vante alors le "débat" qui a eu lieu entre le chef de l'État et les deux journalistes présents, Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin. "On a eu un Président qui savait encaisser, qui savait castagner aussi quand c'était nécessaire. Il a tenu le débat car on était sur quelque chose de viril, physique", explique le délégué général de La République En Marche.

Invité de RTL au lendemain de cet affrontement, l'ancien porte-parole du gouvernement poursuit : "On lui reproche sa parole rare. Il a montré qu'il n'avait pas peur de la parole mais qu'il ne voulait pas d'une présidence bavarde".