publié le 16/04/2018 à 07:10

On ne savait pas trop quoi penser, dimanche 15 avril au soir, dans l'entourage du chef de l'État, après cet entretien de plus de deux heure trente sur BFMTV et Mediapart. Un entretien pour le coup assez inhabituel sur le ton.

Une partie des proches d'Emmanuel Macron se montrait particulièrement agacée par le ton employé par les deux journalistes, Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin. "Formules familières, ton déplacé, ce n'était pas une interview mais un tribunal", se plaignait l'un des ministres du gouvernement. Pas une seule fois Emmanuel Macron n'a été appelé "Monsieur le Président, a constaté un autre, poursuivant : "C'est tout simplement un manque de respect".



Mais ce n'était pas l'avis de tout le monde. Et manifestement, le Président en personne, lui, était plutôt satisfait de son intervention. Une fois l'interview terminé, il est allé rejoindre sa femme dans la loge où elle l'attendait. Brigitte Macron qui a trouvé l'entretien "très clair". Elle l'a dit à la sortie.

Même impression chez ceux qui avaient accompagné le chef de l'État dimanche soir. Ils étaient quelques privilégiés au Palais de Chaillot, à Paris. Benjamin Griveaux, Gérard Collomb, Christophe Castaner, Julien de Normandie, Richard Ferrand : le clan, finalement, des "Marcheurs" historiques qui, sans surprise, ont trouvé leur patron au top !

"Peu d'hommes politiques sont capables d'être bousculé de cette façon", a fait remarquer Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement qui en est persuadé : "Cet entretien fera date".



Ce n'est pas l'avis d'un spécialiste de la com' politique, Franck Louvrier - il était l'homme de la communication derrière Nicolas Sarkozy. Et il en a vu, il en a fait des émissions politiques. Son jugement est sans appel : c'est la "pire" à laquelle il ait pu assister. "C'était une discussion de salon, non préparée, une foire d'empoigne dont il n'en restera pas grand chose, ni à la gloire des journalistes, ni à celle du président".