et Marie-Pierre Haddad

publié le 12/04/2018 à 17:46

Emmanuel Macron s'est exprimé pendant plus d'une heure dans le journal de Jean-Pierre Pernaud, ce jeudi 12 avril. "Son travail a consisté à faire de la pédagogie. Aucun recul sur les réformes, il n'a rien annoncé mais il n'a fait aucune concession. Il ne fera pas de pas envers les cheminots", explique Benjamin Sportouch, rédacteur en chef adjoint du service politique de RTL.



Sur la limitation à 80 kilomètres/heure sur les routes secondaires, Emmanuel Macron "ne reviendra pas en arrière. C'est un président droit dans ses bottes qui a dit : 'Je suis là pour réformer et je vais continuer'. On s'attendait à ce qu'il fasse quelques gestes en direction des publics mécontents, ce n'est pas le cas. C'est un président pédagogue qui a voulu casser l'image de président des riches. 'Je suis le président de tous les Français', a-t-il dit".



Sur la hausse de la CSG pour les retraités, le président de la République les a "cajolés, mais là aussi, il a dit qu'il ne fera aucune concession. C'est un président qui était là pour faire un travail d'explication de sa politique, en aucun cas pour faire marche arrière. L'exercice est formellement réussi. On verra dans les prochains sondages si cela prend".