publié le 05/01/2018 à 08:29

Le Parti socialiste de Luc Carvounas est loin, très loin de celui du PS de Gérard Collomb. Le premier, député du Val-de-Marne et seul candidat à l'élection à la tête du parti, demande sur RTL, dont il est l'invité ce vendredi 5 janvier, le retrait de la circulaire sur les brigades mobiles en centres d'hébergement, annoncée au mois de décembre et loin de faire l'unanimité au sein-même de la majorité. Cette circulaire prévoit le recensement des migrants dans les centres d'accueil pour sans-abris.



"Je demande la suppression de la circulaire du 12 décembre dans laquelle notamment Gérard Collomb a créé des brigades mobiles pour rentrer dans le logement d'urgence, rentrer sur le champ du social, pour aller tout simplement lister des femmes et des hommes", a lancé Luc Carvounas



Ce dernier estime que "la ligne dure l'a emporté à Beauvau". "Les choses sont claires, et je comprends bien qu'Emmanuel Macron soutient pleinement Gérard Collomb. Je vois aussi que dans la majorité actuelle, tout le monde n'est pas d'accord. J'espère que dans le débat parlementaire que nous aurons, il y aura un vrai débat politique où les parlementaires de La République En Marche nous démontreront qu'ils ne sont pas des godillots comme on l'a vu depuis six mois", tacle le candidat à la direction du Parti socialiste.