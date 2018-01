publié le 01/01/2018 à 09:53

À lui seul, Emmanuel Macron serait le fruit d'un fait du prince. C'est en tout cas ce que pense la journaliste Béatrice Houchard, auteure du livre Le fait du prince, petits et grands caprices des présidents de la Ve République (éd. Calmann-Levy). Sur RTL, elle explique : "On a souvent tendance à dire qu'il ne doit rien à personne, mais en dehors des millions de Français qui ont voté pour lui, il y a surtout François Hollande qui l'a nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre. Sans ça il ne serait pas Président. Hollande lui a déroulé le tapis rouge", poursuit la journaliste.



Dans son livre, Béatrice Houchard distille les anecdotes concernant les anciens locataires de l'Élysée, et n'hésite pas à qualifier De Gaulle et Pompidou de Présidents "raisonnables". À l'inverse de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait demandé au préfet du Loir-et-Cher de "mettre son fils en orbite".

François Mitterrand avait lui aussi ses petites habitudes, comme faire venir des fromages de Charentes-Maritimes par avions de la République. "Il pensait que tout ce qu'il voulait, il pouvait l'avoir", raconte Béatrice Houchard. En revanche en ce qui concerne François Hollande, ce dernier n'a pas eu beaucoup d'envies démesurées. "Il était plus modeste dans ce domaine", précise la journaliste.