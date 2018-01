publié le 02/01/2018 à 08:32

Deux jours après la violente agression de deux policiers au cours de la nuit du nouvel an à Champigny-sur-Marne, Nicolas Bay exige des sanctions. Invité de RTL mardi 2 janvier, le vice-président du Front national (FN), également député européen, a dénoncé une situation d'insécurité et "d''ensauvagement', avec la France qui est sortie d'un certain nombre" de quartiers.



Pour l'homme politique d'extrême droite, cette agression "n'est pas un cas isolé. (...) Il faut en finir avec l'impunité totale dont bénéficient les voyous, poursuit-il, et faire en sorte que le Code pénal soit appliqué". Nicolas Bay estime qu'en règle générale, les peines de trois ans d'emprisonnement prévue par la loi pour les agressions ne sont jamais pleinement appliquées.

"Celui qui commet un délit ou un crime doit être sanctionné à hauteur de ce que prévoit la loi", assène Nicolas Bay, qui plaide également pour un changement de réglementation au niveau de la légitime défense des forces de l'ordre.

Réformer la légitime défense des forces de l'ordre

"C'est indispensable d'aligner les règles de légitime défense pour les policiers sur celles des gendarmes, qui ont un statut militaire avec des règles un petit peu différentes", a développé le frontiste. "Il faut que le policier, dans l'exercice de ses fonctions, puisse se défendre et ne se retrouve pas ensuite sur le banc des accusés."



Cet alignement des règles de la légitime défense des policiers est une revendication ancienne des syndicats policiers. Si les policiers comme les gendarmes bénéficient du droit d'utiliser leur arme à feu en cas de danger direct et imminent, les militaires ont une plus large latitude quant aux cas de figure où ils peuvent en faire usage.