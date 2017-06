publié le 02/06/2017 à 14:56

L'opportunité de rencontrer un président de la République en chair et en os ne se présente pas tous les jours. C'est pourquoi ces lycéens lorientais n'ont pas hésité une seconde à faire l'école buissonnière lorsqu'ils ont appris qu'Emmanuel Macron effectuait une visite sur la rade de la ville, vendredi 2 juin. "On s’inquiétait parce qu'on allait être en retard au cours de sport à 13h30. On se disait qu'on allait se faire engueuler", raconte à Ouest-France le jeune Elouan.



C'est alors qu'un bon samaritain ayant entendu les états d'âme des six lycéens leur prodigue un conseil judicieux : présenter à leur professeur un mot d'excuse signé des mains de l'hôte de l'Élysée lui-même. Imparable. Yoan griffonne aussitôt une missive formelle qu'Emmanuel Macron n'aura plus qu'à parapher.

"Monsieur le Président, on a un mot à vous faire signer", haranguent le petit groupe au passage du cortège. Tout sourire, le chef de l'État s'arrête à leur niveau et signe cet autographe un peu particulier. De retour à l'école, les jeunes empreints de fierté paradent avec leur justificatif présidentiel dans leur établissement. "Le CPE, tous les gens de l’accueil sont venus voir et ils ont rigolé. Le CPE a même fait une photocopie du mot et l’a affiché dans son bureau", s'amuse l'un d'eux. Leurs camarades auront en effet bien du mal à trouver une excuse plus créative pour justifier leur absence.

La lettre d'excuse signée par Macron Crédit : RTL / DR