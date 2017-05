VIDÉO - La poignée de main entre Macron et Poutine

et AFP

publié le 29/05/2017 à 15:08

La photo était très attendue. Après avoir rencontré Donald Trump la semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu en grande pompe lundi son homologue russe Vladimir Poutine au château de Versailles. Il s'agissait de leur première rencontre qui portera sur une série de dossiers chauds, au premier rangs desquels la situation en Syrie et en Ukraine.



Après une poignée de main appuyée et chaleureuse sur le tapis rouge déroulé dans la Cour de marbre du château, les deux chefs d'État, salués par la Garde républicaine, ont gagné un salon pour entrer dans le vif du sujet avec une rencontre en petit comité, avant un déjeuner élargi et une conférence de presse.



"On peut imaginer que la conversation va être franche et assez directe". Emmanuel Macron "ne s'interdira rien (..) y compris (sur) les questions qui ont trait aux libertés", avait prévenu quelques heures plus tôt la ministre des Affaires européennes Marielle de Sarnez. Emmanuel Macron avait quant à lui promis un "dialogue exigeant" en fin de semaine dernière.