Les Républicains : la mise en retrait d'Alain Juppé n'était pas prévue

et Loïc Farge

publié le 18/01/2018 à 07:08

"Je n'ai pas payé ma cotisation LR 2017 et je n'ai pas l'intention de payer celle de 2018", a déclaré Alain Juppé, candidat malheureux à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017, lors de ses vœux à la presse à Bordeaux, lundi 15 janvier. Une sortie qui n'était pas prévue. C'est en tout cas ce qu'assure l'un de ses proches.



Cette annonce a en tout cas fait enrager non seulement son adjointe, Virginie Calmels, vice-présidente des Républicains, mais aussi de nombreux cadres du parti. "Je prends du recul et je vais observer, notamment dans la perspective des élections européennes de 2019", a précisé l'ancien premier ministre. "Ultime avertissement" à l'égard de Laurent Wauquiez, ont analysé de nombreux observateurs.

Certes mais le maire de Bordeaux n'avait, comme souvent, ni prévu ni prévenu qu'il ferait une telle déclaration pour sa rentrée. Sans regrets pour autant, selon le même membre de son entourage, il a simplement expliqué avoir dû répondre à une question à laquelle il ne s'attendait pas (sur sa cotisation, donc).

Faut-il rappeler qu'Alain Juppé n'avait pas prévenu son plus proche conseiller, Gilles Boyer, le jour où il a déclaré sa candidature à la primaire de la droite, sur son blog ?