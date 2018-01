publié le 17/01/2018 à 08:21

Un homme libre. C'est comme cela que Xavier Bertrand se définit dorénavant. Le 11 décembre dernier, au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains, le président de la région Hauts-de-France a décidé de claquer la porte à sa famille politique. "C'est une décision mûrie de longue date, qui avait pris sa naissance au soir du premier de l'élection présidentielle quand j'ai vu que beaucoup empêchaient qu'on appelle clairement à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen", explique-t-il sur RTL.



Dénonçant le "danger du Front national", Xavier Bertrand assure qu'il ne pouvait pas rester dans un parti qui ne souhaitait pas "trancher".

Loin de la politique nationale et des débats internes aux Républicains, l'ancien ministre du Travail refuse de commenter les critiques de Laurent Wauquiez. "Je suis en cohérence et clair avec ce que je suis. Je ne rentre plus dans le moule, je ne rentre plus dans les schémas traditionnels de la politique", répond-il. Et de poursuivre : "Je me sens libre et je me sens une responsabilité, avant tout, avec les 6 millions d'habitants des Hauts-de-France".

Une liberté qu'il entend bien garder. Alors qu'Alain Juppé a de nouveaux pris ses distances avec Les Républicains, annonçant qu'il n'allait pas payer sa cotisation, Xavier Bertrand n'envisage pas de créer un nouveau parti. "Je n'ai pas quitté ma famille politique pour rejoindre une autre famille politique", conclut-il.