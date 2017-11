et La rédaction numérique de RTL

publié le 03/11/2017 à 07:18

La présidente de la région Île de France, Valérie Pécresse, a décidé de hausser le ton, à la suite des graves perturbations qui ont récemment parasité le trafic sur les RER A et B. Elle entend trouver les responsables et va demander un dédommagement des usagers du RER qui ont été touchés par la coupure du trafic de trois jours.



"Je suis prête à envisager un dédommagement pour le préjudice subi par les voyageurs et je demanderai aux opérateurs de transport d'y participer", déclare, sur l'antenne de RTL, Valérie Pécresse qui est aussi à la tête d'Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports de la région. "Je crois que les usagers ne doivent pas être pénalisés, être en galère, sans avoir un dédommagement", poursuit-elle.

Lors d'une réunion annuelle le 15 novembre prochain, elle recevra la SNCF, SNCF Réseau et la RATP pour leur demander des comptes après la fuite exceptionnelle provoquée sur un chantier à Porte Maillot. Valérie Pécresse justifie sa démarche par le fait que les usagers du RER A ont eu un service interrompu sur une portion pendant trois jours. La faute à l'arrivée d'eau boueuse sur les voies.

Pas encore de modalités

La présidente de région met aussi en avant deux autres incidents "graves" sur le RER B : une avarie de transformateur au Nord de la ligne qui a limité le trafic et la coupure de la ligne pour des travaux pendant 5 jours dans le Sud de la capitale. Cela fait trop pour les usagers. Voilà pourquoi Valérie Pécresse veut cette fois déterminer les responsabilités de chacun.



Concernant la demande de dédommagement, "il faut que tout le monde y participe à la hauteur de sa responsabilité", souffle-t-on au siège de la région. Pas de montant précis pour le moment ni de modalité, mais une volonté d'être ferme pour que les usagers ne soient pas lésés après ces perturbations qui ont touchées des centaines de milliers de voyageurs pendant les vacances de la Toussaint.