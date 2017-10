publié le 26/10/2017 à 15:11

Ils étaient quatre sur la ligne de départ. Ils ne seront que trois à concourir. Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan sont les candidats qui brigueront la présidence des Républicains les 10 et 17 décembre prochains, lors du Congrès du parti de droite.



La candidature de Daniel Fasquelle n'a, quant à elle, pas été retenue en raison de l'insuffisance "du nombre de parrainages d'adhérents", a annoncé Anne Levade, la présidente de la Haute autorité. Laurence Sailliet et Julien Aubert avaient jeté l'éponge un peu plus tôt dans le mois.

Les candidats devaient réunir les signatures d'au moins 2.347 adhérents (1% du nombre total d'adhérents) et 13 parlementaires LR (5% des députés nationaux, européens et sénateurs).