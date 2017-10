publié le 24/10/2017 à 23:13

Il ne dissimule pas son rire avant de s'exprimer sur la situation confuse chez les Républicains. Franck Riester, coprésident du groupe de députés Constructifs (LR dissidents et UDI), est l'un des responsables pro-Macron dont l'exclusion des Républicains a été votée par le bureau politique du parti. Mais faute de quorum, la décision, qui concerne aussi le député Thierry Solère, les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, ainsi que le Premier ministre Édouard Philippe, n'a pu être entérinée mardi 24 octobre.



"De toute façon, la procédure n'est absolument pas fondée sur quelque disposition statuaire que ce soit", affirme Franck Riester au micro de RTL, quelques heures après la réunion du bureau politique.

À l'instar de Thierry Solère, avec qui il a monté le groupe Les Constructifs, il ne comprend pas que le parti s'en prenne aux élus qui votent des mesures autrefois soutenues par la droite : "Qui trahit sa famille politique ? Est-ce que ce sont ceux qui votent des réformes qu'on a toujours défendues et souvent pas eu le courage de mettre en œuvre ? Ou ceux qui sont dans l’ambiguïté, ou le rapprochement, avec le Front national ?" Avec ces mots, il ne manque pas de remettre en cause l'influence grandissante de Sens Commun au sein des Républicains.

"Réfléchir à la création d'un nouveau parti"

S'il semble encore se refuser à quitter de lui-même le parti, Franck Riester reconnaît que "le divorce est assez consommé" et que la création d'un parti Les Constructifs semble être la solution qui s'impose à moyen-terme. "Il faut réfléchir à la création d'un nouveau parti de droite, libéral, social, européen, réformiste et humaniste (...), très différent de ce que veulent aujourd'hui le parti Les Républicains qui oriente le parti vers une ligne identitaire et autoritaire".



Prudent, il ajoute cependant : "On n'en est pas encore à ce moment-là. (...) Ce n'est pas rien de créer un nouveau parti. Ce n'est pas rien de se faire à l'idée que le parti dans lequel on a milité pendant tant d'années, pour lequel on s'est battus, devienne à cause de quelques-uns l'ombre de lui-même. Donc ce n'est pas simple, ce n'est pas un petit geste".